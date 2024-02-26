ГУ МЧС: в Приморье на складах «Леруа Мерлен» ликвидировали открытое горение
Пожарные ликвидировали открытое горение на площади около 700 кв. м на складах строительного гипермаркета «Леруа Мерлен» в пригороде Владивостока.
Об этом информирует ГУ МЧС по Приморскому краю.
«В 13:27 (6:27 мск) ликвидировано открытое горение на площади около 700 кв. м», — передаёт сообщение РИА Новости.
Ранее сообщалось, что в пригороде Владивостока на складе строительного гипермаркета «Леруа Мерлен» пожарные ликвидируют возгорание площадью около 200 кв. м.