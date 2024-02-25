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В Крыму задержали двух человек после конфликта в одном из баров

Сотрудники полиции в Крыму установили личности всех участников конфликта в баре в Черноморском районе, возбуждено уголовное дело о хулиганстве, два человека задержаны.

В Крыму задержали двух человек после конфликта в одном из баров
© РИА Новости

Об этом сообщили журналистам в ГУ МВД по Республике Крым.

Инцидент произошел накануне. Ранее в местных телеграм-каналах распространилось видео конфликта нескольких человек, среди которых были в том числе одетые в военную форму.

"В Черноморском районе сотрудники полиции установили личности всех участников и зачинщиков инцидента в одном из местных баров. Двое зачинщиков задержаны. Следственным отделом ОМВД России по Черноморскому району по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении.

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