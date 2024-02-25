В Крыму задержали двух человек после конфликта в одном из баров

"В Черноморском районе сотрудники полиции установили личности всех участников и зачинщиков инцидента в одном из местных баров. Двое зачинщиков задержаны. Следственным отделом ОМВД России по Черноморскому району по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении.