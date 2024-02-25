Гость, открывший стрельбу на свадьбе в Краснодаре, извинился за свои действия, рассказала в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ирина Волк. К посту она приложила видеоролик с кадрами беседы с 22-летним нарушителем.

На кадрах видео молодой мужчина в костюме находится в кабинете следователя и рассказывает о своих действиях. По его словам, он полагал, что поступает правильно, в соответствии с традициями, не нарушает закон.

Нарушитель пояснил, что достал из багажника охолощенный автомат и произвел серию выстрелов в воздух.

«Поступок необдуманный, и такого больше не повторится», — подчеркнул молодой человек.

Ирина Волк отметила, в свою очередь, что правоохранители установили и опросили лиц, участвовавших в праздничном мероприятии и нарушивших общественный порядок в жилом секторе и на федеральной трассе. Она добавила, что нескольких человек уже привлекли к административной ответственности.