Пассажиры самолета отбили у полиции выпившего участника СВО

Пассажиры самолета из Москвы в Якутск не дали полицейским ссадить с рейса подвыпившего участника СВО, который летел в отпуск. Стражей порядка вызвали стюарды, поскольку мужчина нецензурно выражался, пишет Baza.

Инцидент произошел 24 февраля. Видео с кадрами из самолета есть в распоряжении Baza. По данным издания, у бортпроводников самолета компании S7, следовавшего из Москвы в Якутск, случился конфликт с военнослужащим.

«Стюарды вызвали полицейских. По их словам, мужчина был пьян и ругался матом», — сообщает Baza.

Однако ссадить нетрезвого гражданина с рейса не удалось. Часть пассажиров вступилась за мужчину, мотивируя это тем, что он едет в отпуск с СВО.