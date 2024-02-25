Пятерых собак нашли в запертом автомобильном прицепе в Москве

В прицепе автомобиля, оставленного возле жилых домов на Бескудниковском бульваре, обнаружили пятерых собак. Об этом в воскресенье, 25 февраля, «Вечерней Москве» рассказала руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

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По словам собеседницы «ВМ», Тимирязевская межрайонная прокуратура взяла на контроль ход процессуальной проверки. Отмечается, что необходимость принятого по итогам проверки решения будет оценена прокурором в соответствии с законом.