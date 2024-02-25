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Пятерых собак нашли в запертом автомобильном прицепе на Бескудниковском бульваре

В прицепе автомобиля, оставленного возле жилых домов на Бескудниковском бульваре, обнаружили пятерых собак. Об этом в воскресенье, 25 февраля, «Вечерней Москве» рассказала руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Пятерых собак нашли в запертом автомобильном прицепе в Москве
© пресс-служба прокуратуры Москвы

По словам собеседницы «ВМ», Тимирязевская межрайонная прокуратура взяла на контроль ход процессуальной проверки. Отмечается, что необходимость принятого по итогам проверки решения будет оценена прокурором в соответствии с законом.

Полицейские недавно спасли спаниеля, которого хозяин оставил умирать в квартире в Подмосковье. Спасатели в сопровождении сотрудников полиции вскрыли дверь. Вся квартира была завалена мусором. Хозяина жилья дома не было. Пес выбежал навстречу стражам порядка. Инцидент, о котором идет речь, произошел в подмосковном Томилине.

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Генпрокуратура РФ