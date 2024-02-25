Гости перекрыли трассу и устроили стрельбу на свадьбе в Краснодаре

Полиция проводит проверку по факту беспорядков, которые устроили гости свадьбы в Краснодаре: толпа из ста человек перекрыла трассу и стреляла в воздух из АК-47.Как сообщает Mash, инцидент произошёл утром 24 февраля. Гуляния начались в одном из дворов, когда многочисленные гости встречали молодожёнов. Один из приглашённых поднял под одобрительные возгласы автомат и пустил очередь в воздух. После свадьба отправилась кортежем по городу. Около 40 машин остановились на Ейском шоссе и перегородили дорогу, устроив танцы прямо на дороге. В пробке оказались десятки машин.Изданию участники свадьбы заявили, что стреляли в небо из холостых патронов. Так ли это, установит полиция, которая сейчас устанавливает личности хулиганов.