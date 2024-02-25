Сотрудники МЧС спасли 35 рыбаков с отколовшейся льдины в Финском заливе

Большую группу любителей зимней рыбалки эвакуировали с льдины в акватории Финского залива в Санкт-Петербурге.

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Как сообщили в МЧС России, льдину, на которой оказалось 35 рыбаков, оторвало от берега, что отрезало людям обратный путь на сушу.

"Спасатели на двух судах на воздушных подушках вернули их на большую землю. Никто не пострадал", - говорится в сообщении МЧС.

Спасатели напоминают гражданам, что в случае такого вынужденного дрейфа необходимо сохранять спокойствие, позвонить по номеру 112, не двигаться и не перемещаться до прибытия помощи.