У пострадавшего в конфликте с ЧВК «Медведи» в Крыму разбит череп

«Двое военных вызвали свое подкрепление, так как не могли конфликт урегулировать самостоятельно. Они начали просто избивать мирных жителей, мальчиков и девушку тоже избили. Мальчики просто гражданские, они никакого отношения к военным не имеют и к конфликту тоже они не имеют никакого отношения. У моего молодого человека разбит череп, у него очень большие трещины в кости на лице, сломан нос, лопнула барабанная перепонка, есть гематомы, множественные кровоподтеки. Он в тяжелом состоянии. У всех остальных — средняя степень тяжести. Также у остальных ребят и носы сломаны, и сотрясение есть практически у каждого. Мой молодой человек самый последний лег, из-за этого его избили сильно. Его посадили на стул и начали его избивать еще дубинками», — сказала она.