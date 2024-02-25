Школьник выпал из окна четвертого этажа в Москве

В Москве десятилетний мальчик выпал из окна четвертого этажа, так как хотел пойти погулять. Мама ребенка отлучилась в магазин, оставив двух детей дома с дедушкой-инвалидом. Об этом в воскресенье, 25 февраля, сообщил Telegram-канал Shot.

По его данным, мальчик захотел пойти погулять, однако входная дверь оказалась заперта. Тогда школьник решил попробовать выбраться через балкон. Он не смог удержаться и выпал, приземлившись в сугроб. После инцидента ребенок самостоятельно поднялся в квартиру и позвонил матери, которая вызвала бригаду скорой помощи.

— Ребенка доставили в больницу святого Владимира с переломом ребер и ушибом брюшной стенки. В ближайшее время с семьей планируют провести беседу сотрудники ПДН (подразделение по делам несовершеннолетних — прим. «ВМ»), — следует из публикации в Telegram-канале.

Недавно снег под окнами жилого многоэтажного дома спас от гибели девушку, которая выпала с 20-го этажа. С места происшествия пострадавшую увезли на скорой.