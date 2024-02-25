В Петербурге 15-летние девочки избили сверстницу

Петербургские полицейские устанавливают обстоятельства конфликта между подростками, в результате которого пострадала 15-летняя девочка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

В сообщении отмечается, что о госпитализации подростка стало известно 24 февраля. Предварительно установлено, что девочку избили сверстницы у подъезда её дома в Петергофе.

«Полиция проводит проверку, направленную на установление причин конфликта. Приняты меры к установлению других участников инцидента», — отметили в пресс-службе.