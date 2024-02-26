ПВО сбила беспилотник ВСУ на подлете к Белгороду

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила на подлете к Белгороду беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны.

В военном ведомстве уточнили, что дрон самолетного типа был уничтожен около 23:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил факт инцидента. Он отметил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.