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Вывеска банка упала на пенсионерку в Москве

В Москве на 75-летнюю клиентку банка упала четырёхметровая вывеска. Женщина госпитализирована в медицинское учреждение с тяжелыми травмами. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Вывеска банка упала на пенсионерку в Москве
© РИА Новости

Инцидент произошел на Свободном проспекте. Пара пенсионеров пришла в отделение банка с тем, чтобы закрыть свой кредитный договор.

Вывеска рухнула в тот момент, когда супруги после завершения необходимых процедур выходили из здания кредитной организации.

Прохожие вызвали женщине скорую помощь. Врачи диагностировали у пенсионерки травму головы. Они отметили, что есть вероятность повреждения позвоночника.

Ранее сообщалось, что в 15-м микрорайоне Зеленограда рухнувшая рекламная вывеска нанесла травмы проходившей мимо здания банка девушке.

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