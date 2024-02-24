Вывеска банка упала на пенсионерку в Москве

В Москве на 75-летнюю клиентку банка упала четырёхметровая вывеска. Женщина госпитализирована в медицинское учреждение с тяжелыми травмами. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел на Свободном проспекте. Пара пенсионеров пришла в отделение банка с тем, чтобы закрыть свой кредитный договор.

Вывеска рухнула в тот момент, когда супруги после завершения необходимых процедур выходили из здания кредитной организации.

Прохожие вызвали женщине скорую помощь. Врачи диагностировали у пенсионерки травму головы. Они отметили, что есть вероятность повреждения позвоночника.