В Москве крыша парковки обрушилась на иномарки

Десятки машин оказались под завалами при обрушении кровли на автостоянке на севере Москвы, пишет Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел в субботу, 24 февраля, на охраняемой парковке для легковых автомобилей в районе 90-го км МКАД в Северном Медведково. Площадь обрушения составила 100 квадратных метров.

По данным канала, под завалами оказались от 15 до 30 машин, в том числе, Porsche Panamera, Mitsubishi Lancer, Mitsubishi Outlander, Volkswagen Tiguan, Mercedes-Benz.

О пострадавших не сообщается. На месте работают экстренные службы.