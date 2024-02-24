В колонию Калуги пытались передать наркотики, спрятав их в перце

В калужскую исправительную колонию пытались передать наркотики для осужденного, спрятав их в болгарском перце. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН региона.

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Запрещенные вещества нашли сотрудники колонии при досмотре посылки, наркотики пытались передать одному из осужденных в болгарском перце. Разрезав овощи, контроллеры обнаружили в них два пакетика с неизвестными веществами.