Петербуржцу грозит до 15 лет колонии за надругательство над подростком

В Петербурге 38-летний мужчина совершил надругательство над 14-летней девушкой. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

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По информации издания, инцидент произошел 23 февраля в поселке Шушары Пушкинского района. Мать подруги пострадавшего подростка обратилась в правоохранительные органы с сообщением о преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетней.

Сообщается, что с момента надругательства до вызова полиции прошло менее трех часов. Сейчас с несовершеннолетней работают специалисты.