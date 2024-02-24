Россиянина, избившего фельдшера скорой помощи, отправили в психбольницу

В Свердловской области пьяный мужчина разбил голову фельдшеру скорой помощи
В городе Богданович Свердловской области пьяный мужчина напал на фельдшера скорой помощи и разбил ему голову. Об этом сообщается в Telegram-канале «Богданович 96».
Бригада скорой помощи прибыла на вызов, чтобы оказать помощь пациенту с кровотечением, он находился в нетрезвом состоянии и набросился на фельдшера. Злоумышленник разбил медику голову.
Как сообщил URA.ru пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых, личность нападавшего установлена, мужчина помещен на принудительное лечение в психиатрическую больницу.
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