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Ракетная опасность в Курской области отменена

Ракетная опасность в Курской области была отменена. Об этом губернатор региона Роман Старовойт сообщил в своем телеграм-канале.

Ракетная опасность в Курской области отменена
© телеграм-канал "Минобороны России"

"Внимание! Отбой ракетной опасности", – написал он.

Ранее губернатор сообщал о работе ПВО в небе над Курском и Курским районом на фоне объявленной ракетной опасности. Старовойт призывал сохранять спокойствие. На данный момент сведений о разрушениях или пострадавших не поступало.

Минобороны РФ сообщило, что дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территориями Курской и Тульской областей.

Происшествия
Роман Старовойт
Минобороны России
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