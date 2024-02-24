Ракетная опасность в Курской области отменена

Ракетная опасность в Курской области была отменена. Об этом губернатор региона Роман Старовойт сообщил в своем телеграм-канале.

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"Внимание! Отбой ракетной опасности", – написал он.

Ранее губернатор сообщал о работе ПВО в небе над Курском и Курским районом на фоне объявленной ракетной опасности. Старовойт призывал сохранять спокойствие. На данный момент сведений о разрушениях или пострадавших не поступало.