В США назвали причину появления нефтяного пятна в Красном море

Нефтяное пятно образовалось в Красном море после атаки участников йеменского движения "Ансар Аллах" на британский сухогруз Rubymar. Об этом заявило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

По данным американского командования, атака произошла 18 февраля. Отмечается, что удары хуситов нанесли британскому кораблю "значительный ущерб".

В момент удара на борту сухогруза было свыше 41 тыс. тонн удобрений, пишет РЕН ТВ.

Ранее стало известно, что силы противовоздушной обороны хуситов сбили американский дрон MQ9. Об этом сообщил представитель сил хуситов.