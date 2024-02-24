СМИ: в Липецке слышны звуки взрывов

«Осторожно, новости»: в Липецке слышны звуки взрывов
Жители Липецка сообщили, что в городе были слышны звуки взрывов. Также был замечен дым около Новолипецкого металлургического комбината, отметили очевидцы.
«Жители Липецка сообщили о звуках взрывов в городе. По словам местных, был виден дым в районе Новолипецкого металлургического комбината», — передает слова очевидцев telegram-канал «Осторожно, новости».
Жители также подчеркнули, что перед звуками взрывов в небе над городом были слышны беспилотники. Официальных данных об этом пока нет.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу МЧС России по Липецкой области и Министерство обороны РФ. Ответ ожидается.