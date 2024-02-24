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«Осторожно, новости»: в Липецке слышны звуки взрывов

Жители Липецка сообщили, что в городе были слышны звуки взрывов. Также был замечен дым около Новолипецкого металлургического комбината, отметили очевидцы.

СМИ: в Липецке слышны звуки взрывов
© ТАСС

«Жители Липецка сообщили о звуках взрывов в городе. По словам местных, был виден дым в районе Новолипецкого металлургического комбината», — передает слова очевидцев telegram-канал «Осторожно, новости».

Жители также подчеркнули, что перед звуками взрывов в небе над городом были слышны беспилотники. Официальных данных об этом пока нет.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу МЧС России по Липецкой области и Министерство обороны РФ. Ответ ожидается.

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