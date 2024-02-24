СМИ: в Липецке слышны звуки взрывов

Жители Липецка сообщили, что в городе были слышны звуки взрывов. Также был замечен дым около Новолипецкого металлургического комбината , отметили очевидцы.

«Жители Липецка сообщили о звуках взрывов в городе. По словам местных, был виден дым в районе Новолипецкого металлургического комбината», — передает слова очевидцев telegram-канал «Осторожно, новости».

Жители также подчеркнули, что перед звуками взрывов в небе над городом были слышны беспилотники. Официальных данных об этом пока нет.