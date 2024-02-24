В США рухнул вертолет нацгвардии

В американском штате Миссисипи потерпел крушение вертолет национальной гвардии, в результате происшествия погибли двое находившихся на борту военнослужащих.

"Сегодня произошло крушение вертолета национальной гвардии Миссисипи "Апач" AH-64 в ходе обычного тренировочного полета. К сожалению, двое гвардейцев не выжили", - заявил губернатор региона Тейт Ривз.

Как пишет РИА Новости, на месте крушения в настоящее время работают специалисты.