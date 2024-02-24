СМИ: военные США заметили неопознанный объект в небе

Американские военные зафиксировали неопознанный летательный аппарат, сообщает телеканал CBS со ссылкой на неназванных чиновников США.

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Он пролетал над западными районами страны. Аппарат не представляет угрозы, однако его происхождение и назначение в настоящее время неизвестны. По информации военных, объект под воздействием потоков воздуха движется в восточном направлении. 23 февраля аппарат пролетел над штатом Колорадо, что вызвало обеспокоенность у местных властей. Они подняли в воздух военную авиацию.

Данные события произошли через год после того, как китайский воздушный шар с современным шпионским оборудованием пролетел над континентальной частью США. Министерство иностранных дел КНР заявило, что воздушный шар предназначался для сбора данных о погоде и «далеко отклонился от запланированного курса» из-за сильного ветра. Американские военные сбили его у побережья Южной Каролины 4 февраля 2023 года и восстановили обломки.