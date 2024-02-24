Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотником Тульскую область. Об этом сообщили в пресс-службе министерства региональной безопасности.

«23 февраля дежурными средствами ПВО Министерства обороны РФ уничтожен БПЛА над Тульской областью», — говорится в заявлении на официальном сайте ведомства.

Дрон сбили в 23:15 по московскому времени.