Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотником Тульскую область. Об этом сообщили в пресс-службе министерства региональной безопасности.
«23 февраля дежурными средствами ПВО Министерства обороны РФ уничтожен БПЛА над Тульской областью», — говорится в заявлении на официальном сайте ведомства.
Дрон сбили в 23:15 по московскому времени.
На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб. В министерстве региональной безопасности отметили, что в результате происшествия пострадавших и разрушений нет.