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ВСУ атаковали беспилотником Тульскую область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотником Тульскую область. Об этом сообщили в пресс-службе министерства региональной безопасности.

ВСУ атаковали беспилотником Тульскую область
© ТАСС

«23 февраля дежурными средствами ПВО Министерства обороны РФ уничтожен БПЛА над Тульской областью», — говорится в заявлении на официальном сайте ведомства.

Дрон сбили в 23:15 по московскому времени.

На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб. В министерстве региональной безопасности отметили, что в результате происшествия пострадавших и разрушений нет.

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