$92.75+0.31100.44+0.55
Войти в почту

В Красноярске проверили бар после провокационной вечеринки 23 февраля

Сотрудники правоохранительных органов города Красноярска провели проверку в баре, где прошла провокационная вечеринка в честь Дня защитника Отечества.

О мероприятии в заведении 24 февраля сообщила в личном Telegram-канале глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Она показала видео, на кадрах которого переодетый в женщину и облачённый в костюм в стиле милитари мужчина исполняет военную песню.

Мизулина решила обратиться в МВД из-за ЛГБТ-вечеринки в Красноярске

Как отметили в краевом главке МВД, в результате проверки в отдел полиции доставили 12 человек. Также правоохранители проверили 19 человек из числа посетителей и персонала бара.

Ранее сообщалось о родителях подростков из Уфы, которых оштрафовали за «голую» вечеринку детей.

Происшествия
Видео
Екатерина Мизулина
Красноярск
День защитника Отечества
20