В московском кафе школьницу покусал енот

В Москве в кафе на улице Большая Полянка произошел инцидент - посетительницу укусил енот, который проживал в учреждении. Пострадавшей оказалась 16-летняя девочка, в результате нападения ей потребовалась медицинская помощь, рассказали в пресс-службе столичной прокуратуры.

По предварительным данным, девочка c разрешения сотрудников заведения погладила енота, после чего животное укусило ее за руку. Прокуратура контролирует ход и результаты процессуальной проверки, которая проводится по данному факту.