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Енот укусил юную посетительницу кафе в Москве

В Москве в кафе на улице Большая Полянка произошел инцидент - посетительницу укусил енот, который проживал в учреждении. Пострадавшей оказалась 16-летняя девочка, в результате нападения ей потребовалась медицинская помощь, рассказали в пресс-службе столичной прокуратуры.

В московском кафе школьницу покусал енот
© РИА Новости

По предварительным данным, девочка c разрешения сотрудников заведения погладила енота, после чего животное укусило ее за руку. Прокуратура контролирует ход и результаты процессуальной проверки, которая проводится по данному факту.

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