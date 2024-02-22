В испанском городе Валенсия загорелся 14-этажный многоквартирный дом. По предварительным данным, пострадали семь человек. Об этом пишет La Razón.

Пожар начался на четвертом этаже и быстро охватил здание. На место проишствия были отправлены 14 пожарных расчетов, пять машин САМУ и две машины СВБ.

Кроме того, был задействован Третий батальон экстренного реагирования (BIEM III), расположенный в Бетере. Мобилизован весь персонал, вся противопожарная техника, мотопомпы и санитарно-техническое оборудование.

Спасатели начали эвакуацию людей, снимают жителей с балконов, достают из окон. Каждую удачную операцию собравшиеся поблизости испанцы отмечают аплодисментами.

Журналисты отметили, что внутри дома остаются люди, их крики доносятся изнутри здания.

Жителям близлежащих домов рекомендовано покинуть свои жилища из-за опасности распространения пожара на другие здания.

Пожар в районе Кампанар — самый опасный в новейшей истории Валенсии. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился на все здание, сообщает Levante.

Ветер и жара затрудняют спасательные работы, двое пожарных получили ранения. Их направили в полевой госпиталь, оперативно развернутый рядом со зданием.

Кроме того, критические и ожоговые отделения больниц Валенсии приведены в состояние полной готовности.

Спасатели раздают эвакуированным жильцам дома продукты и воду.