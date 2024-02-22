$92.75+0.31100.44+0.55
Войти в почту

Россиянин погиб при сходе лавины в Индии

Россиянин погиб при сходе лавины в горах на севере Индии. Об этом сообщил телеканал NDTV.

Россиянин погиб при сходе лавины в Индии
© Газета.Ru

В сообщении уточнили, что еще шесть российских лыжников получили травмы. Как отметили в публикации, лавина обрушилась на горнолыжный курорт Гульмарг. В поисково-спасательной операции приняли участие военные и патрульная группа администрации союзной территории Джамму и Кашмира.

По данным агентства PTI, группа из семи райдеров из России отправились кататься на горных лыжах без сопровождения.

Происшествия
Индия
1
Главные новости
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости