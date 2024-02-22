Россиянин погиб при сходе лавины в Индии
Россиянин погиб при сходе лавины в горах на севере Индии. Об этом сообщил телеканал NDTV.
В сообщении уточнили, что еще шесть российских лыжников получили травмы. Как отметили в публикации, лавина обрушилась на горнолыжный курорт Гульмарг. В поисково-спасательной операции приняли участие военные и патрульная группа администрации союзной территории Джамму и Кашмира.
По данным агентства PTI, группа из семи райдеров из России отправились кататься на горных лыжах без сопровождения.
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