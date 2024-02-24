Тюменцы обнаружили во дворе разбитые авто после взрыва

В Тюмени вечером 23 февраля жители нескольких домов района Лесобазы услышали звук, похожий на взрыв, а в окнах увидели яркую вспышку. В соцсети очевидцы поделились фото автомобилей, которые утром жители района обнаружили во дворе разбитыми.

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«На Лесобазе опять что-то непонятное происходит. Жители домов по улицам Домостроителей, Вересковая, Стартовая и Западносибирская услышали звук взрыва. Яркая вспышка, хлопок и разбитые авто», — сообщается в telegram-канале «Новости Тюмени и области».

На утро в соцсетях разместили фото разбитых авто, предположительно, из того же двора, где слышали взрыв.