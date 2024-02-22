Омского экс-депутата и его жену осудили за изготовление детского порно

Омский суд вынес приговор супружеской паре по делу об изготовлении детского порно, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу инстанции. Мужчину приговорили к 4,5 года колонии строгого режима, его жену — к пяти годам колонии общего режима.

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Отмечается, что речь идет о бывшем депутате Покровского сельского поселения области Алексее Анищенко и его супруге Ольге. По версии следствия, с ноября 2020 года по середину апреля 2021-го они изготавливали и распространяли через интернет порнографические изображения несовершеннолетних девушек, за которые взымали плату. Подсудимая также была признана виновной в совершении развратных действий в отношении подростка.

При этом отмечается, что Ольга получила отсрочку от отбывания срока до исполнения ее ребенку 14 лет. Оба подсудимых вину не признали.

Ранее Telegram-канал SHOT писал, что сотрудник ФСИН из Санкт-Петербурга заставил третьеклассницу раздеться на камеру и прислать ему видео. По данным канала, 36-летнего старшего прапорщика уже задержали, он во всем сознался.