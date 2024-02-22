Гладков сообщил об обстреле села Глотово

Два человека пострадали при обстреле села Глотово Грайворонского городского округа. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков . RT на русском

По его словам, украинские беспилотники сбросили взрывные устройства на два грузовых автомобиля. NSN.FM

"В результате взрывов пострадали водители: у одного мужчины осколочные ранения лица и руки, у второго - осколочное ранение руки. Оба пострадавших были доставлены в медицинское учреждение, где врачи оказывают им всю необходимую помощь", - проинформировал глава региона. ТАСС