Гладков сообщил об обстреле села Глотово

Два человека пострадали при обстреле села Глотово Грайворонского городского округа. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. RT на русском
По его словам, украинские беспилотники сбросили взрывные устройства на два грузовых автомобиля. NSN.FM
"В результате взрывов пострадали водители: у одного мужчины осколочные ранения лица и руки, у второго - осколочное ранение руки. Оба пострадавших были доставлены в медицинское учреждение, где врачи оказывают им всю необходимую помощь", - проинформировал глава региона. ТАСС