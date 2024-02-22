МИД ФРГ: дипломатов не пускают к задержанному в Пулково немцу

Российские власти не пускают немецких дипломатов к арестованному за мармелад с наркотиками гражданину Германии. Об этом пишет Telegram-канал «BILD на русском» со ссылкой на пресс-службу МИД ФРГ.

В ведомстве заметили, что генконсульство Германии в Санкт-Петербурге поддерживает контакт с задержанным через адвоката и пытается добиться прямого консульского доступа.

МИД не привел информации о самочувствии немца.

По данным канала, 38-летнего гражданина ФРГ задержали 13 февраля в аэропорту Пулково в Петербурге. Он прилетел в город к девушке, с которой вел переписку в соцсетях.