Россиянка нашла загадочное послание с просьбой о помощи в заказе с Wildberries

«Меня закрыли на производстве и не отпускают домой уже пять дней. Начальник сказал: пока не будет десяти положительных отзывов о товаре, работаю круглосуточно. Пожалуйста, помогите», — гласило послание на стикере. Автор даже написал свое имя — Саша.