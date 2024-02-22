Погиб пропавший в горах Киргизии российский альпинист

Российский альпинист Евгений Глазунов, пропавший при восхождении на вершину в Ляйлякском районе Баткенской области Киргизии , найден погибшим. Об этом на своей официальной странице во "ВКонтакте" написала представитель группы альпинистов, задействованных в поиске, Анна Пиунова. ТАСС

Вероятной причиной смерти россиянина стал камнепад. В Федерации альпинизма республики рассказали, что мужчина почти спустился. Ему оставалось полторы веревки, чтобы благополучно завершить задуманное. Mir24.TV

Известно, что Глазунов родом из Иркутской области. Он начал заниматься альпинизмом в 2002 году и с того времени совершил 250 восхождений. Спортсмен также руководит школой альпинизма «Горы Байкала». В 2018 году его брат Сергей сорвался со скалы в Пакистане и не выжил. Lenta.ru