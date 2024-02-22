Москвич вместе с женой убил своего отца и украл его банковскую карту

Задушивший собственного отца москвич предстанет перед судом. В убийстве ему помогала супруга. Об этом «Вечерней Москве» в четверг, 22 февраля, сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

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Убийство произошло в ночь с 31 декабря 2022 года на 1 января 2023-го в доме на улице Говорова. Супруги напали на отца мужчины и не мене 10 раз ударили его туркой для варки кофе по голове, а после задушили поясом от халата.

Затем злоумышленники забрали банковскую карту, мобильный телефон и паспорт покойного. Тело они завернули в полиэтиленовые пакеты, пледы, пленку и покрывала и спрятали в поддон дивана. Чтобы скрыть запах, супруги расставили вокруг ароматизаторы.

Еще полтора месяца они вели от имени покойного переписки с родственниками. Неладное заподозрила сестра убитого мужчины. Она обратилась в полицию, и вскоре сотрудники правоохранительных органов нашли тело в квартире.

За это время злоумышленники успели списать с банковского счета своей жертвы более 1,3 миллиона рублей. Оперативники задержали супругов в Казани.

Теперь уголовное дело направили в Мосгорсуд. Супруги находятся под арестом, их обвиняют по статьям об убийстве, краже и похищении паспорта, заключила собеседница «ВМ».

Житель Дагестана убил своего отца, спрятал тело в сарае и заявил о его пропаже в полицию.