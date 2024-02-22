Россияне украли товары на миллионы рублей из своего пункта Wildberries

В Подмосковье двое молодых людей украли из собственного пункта выдачи заказов Wildberries товары на крупную сумму. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Правоохранители уточнили, что фигуранты купили несколько аккаунтов на маркетплейсе, затем начали заказывать дорогие вещи. Когда посылки поступали в ПВЗ, молодые люди делали возврат товаров. Затем за ними приезжали представители Wildberries, однако юноши отдавали более дешевые аналоги вместо дорогих оригиналов.

Сумма ущерба составила 5,4 миллиона рублей.

«Когда на складе WB заметили неладное, в подозрительный пункт нагрянули полицейские», - говорится в публикации.

В итоге владельцы ПВЗ были задержаны. По данным канала, они признали свою вину. Подчеркивается, что за содеянное им грозит срок до десяти лет.