В Краснодаре возле подъезда нашли подростков с отравлением неизвестным веществом

"Вчера в 17 час. 30 мин. На улице 70-летия Октября около подъезда в бессознательном состоянии обнаружены четверо молодых людей, из них трое несовершеннолетних мальчиков и 18-летняя девушка. Молодых людей доставили в медицинское учреждение с диагнозом отравление неизвестным веществом. В настоящее время жизни данных лиц ничего не угрожает. По данному факту проводится проверка, устанавливается все обстоятельства", - говорится в сообщении.