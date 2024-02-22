При вооруженном нападении у Иерусалима пострадали шесть человек

По меньшей мере шесть человек получили ранения различной степени тяжести в результате нападения с использованием огнестрельного оружия, совершенного двумя неизвестными в районе шоссе у поселения Маале-Адумим близ Иерусалима. Об этом сообщила радиостанция Kan.