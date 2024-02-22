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СМИ: при вооруженном нападении у Иерусалима пострадали шесть человек

По меньшей мере шесть человек получили ранения различной степени тяжести в результате нападения с использованием огнестрельного оружия, совершенного двумя неизвестными в районе шоссе у поселения Маале-Адумим близ Иерусалима. Об этом сообщила радиостанция Kan.

При вооруженном нападении у Иерусалима пострадали шесть человек
© globallookpress.com

В пресс-службе полиции подтвердили, что "некоторое время назад было получено сообщение о стрельбе на шоссе №1 от Маале-Адумим в направлении Иерусалима".

"Есть пострадавшие с ранениями различной степени тяжести", - указали в ведомстве.

"Оба [стрелявших] террориста были нейтрализованы", - уточнила полиция.

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Иерусалим