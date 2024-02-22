Росфинмониторинг внес в реестр экстремистов и террористов Евгения Киселева*

Росфинмониторинг включил в перечень экстремистов и террористов журналиста, бывшего ведущего телеканала НТВ Евгения Киселева (признан в РФ иноагентом). Об этом сообщается на сайте ведомства.

Ранее он также был объявлен в России в розыск по уголовной статье.

Киселев - журналист, медиаменеджер и политический обозреватель. Работать на телевидении начал с 1984 года. С 1993 по 2001 год являлся сотрудником телеканала НТВ. В настоящее время работает на телеканале "Украина-24".