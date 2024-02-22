В Китае судно обрушило автомобильный мост, в воду упал автобус

В Китае пустой контейнеровоз врезался в опору автомобильного моста Лисиньша. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая CCTV.

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Опора не выдержала столкновения, что привело к обрушению части дорожного полотна и сделало невозможным его пересечение на автомобиле. В результате ЧП в воду упал автобус.

Китайские журналисты отметили, что реализация проекта по укреплению моста трижды откладывалась на протяжении пяти лет по неизвестным причинам.

До этого в Санкт-Петербурге сняли с мели контейнеровоз при помощи буксира.

"В 18 часов сухогруз с помощью буксира снят с мели и направляется в порт", — говорилось в заявлении Северо-западной транспортной прокуратуры.