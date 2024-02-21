Москвич изнасиловал незнакомку возле жилого дома

В Москве мужчина изнасиловал незнакомую 24-летнюю девушку возле жилого дома. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на официального представителя ГСУ СК России по Москве Юлию Иванову.

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По информации издания, инцидент произошел 20 февраля в темное время суток возле дома на Ломоносовском проспекте. По версии следствия, мужчина изнасиловал россиянку, а также совершил в ее отношении другие действия сексуального характера. Однако, предварительно, девушка оказала ему активное сопротивление и тот скрылся.

Сотрудники правоохранительных органов в кратчайшие сроки установили личность подозреваемого, его задержали. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статьям об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.