Против экс-главы Минздрава российского региона снова возбудили дело

В Тамбовской области следователи повторно возбудили уголовное дело в отношении бывшего исполняющего обязанности министра здравоохранения региона Алексея Овчинникова по факту оскорбления сотрудников полиции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

14 февраля в сети появилась видеозапись разговора подозреваемого в браконьерстве Овчинникова с сотрудниками ГИБДД. На кадрах видно, как тогда еще министр несколько раз называет свою должность, добавляя, что «может организовывать охоту в любом районе». В ходе разговора он также неоднократно намекал на возможные последствия, с которыми могут столкнуться остановившие его сотрудники.