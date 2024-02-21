В Омской области масштабный пожар на территории женского монастыря. ...

О возгорании на территории женского Свято-Серафимовского монастыря в с. Татьяновка Марьяновского района сообщили очевидцы.

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Как уточнили в региональном Управлении МЧС, сообщение о пожаре поступило сегодня в 21:18. Горит трапезная на площади 450 кв.м, одноэтажная, деревянная. В здании трапезной уже обрушилась кровля на всей площади.

К счастью, угрозы перехода огня нет, также нет пострадавших.

От МЧС России задействованы 9 человек личного состава и 4 единицы техники. В 21:32 пожар локализован на всей площади.

Напомним, что всего пару дней назад серьезный пожар произошел в храме Рождества Пресвятой Богородицы в р. п. Марьяновка.