Лайнер Boeing 757-200 авиакомпании United Airlines совершил вынужденную посадку в Денвере из-за повреждения крыла. Об этом пишет Daily Mail.

Инцидент произошел с воздушным судном, совершавшим рейс из Сан-Франциско в Бостон.

67-летний комментатор лыжных гонок из штата Мэн Кевин Кларк, один из пассажиров рейса, рассказал, что после взлета почувствовал резкую вибрацию и шум.

Он добавил, что пилоты также обратили внимание на необычные звуки: один из них прошел по проходу в главном салоне, затем вернулся в кабину и объявил, что у самолета незначительно повреждено правое крыло и рейс будет перенаправлен в Денвер.

Мужчина заметил, что после слов летчика отодвинул шторку на иллюминаторе и обнаружил, что «вся передняя кромка крыла была разрушена». Кларк уточнил, что несколько раз еще смотрел на крыло, но позже перестал выглядывать в иллюминатор и начал молиться о благополучном приземлении.

Кроме того, он выложил видео с крылом в соцсети. Пользователи оставили под постом большое количество комментариев. В том числе, и шутливых.

«Главное, что на твоем рейсе Wi-Fi хорошо работает», — заметили комментаторы.

Представитель авиаперевозчика заявил, что лайнер со 165 пассажирами благополучно приземлился в Денвере. Он добавил, что шаг был предпринят с тем, чтобы «решить проблему с предкрылком» на одном из крыльев.

Предкрылки представляют собой подвижные панели на передней или передней кромке крыла и используются во время взлета и посадки.

В авиакомпании отметили, что сразу же после приземления пассажиров пересадили в другой самолет, который и доставил их в Бостон.