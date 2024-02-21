Женщина и двое детей погибли при пожаре в подмосковной деревне
Пожар произошел в частном доме в подмосковной деревне Городище. Об этом Вечерней Москве в среду, 21 февраля, сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Екатерина Короткова.
— В результате происшествия погибли женщина 1970 года рождения, ее 13-летний сын и пятилетний внук, — рассказала она.
По словам собеседницы «ВМ», установление причин пожара контролирует Луховицкая городская прокуратура.
Накануне пожар произошел в жилом доме в Линейном проезде. Известно, что при пожаре погибли два пенсионера — мужчина 1941 года рождения и женщина 1943-го.
В этот же день женщина погибла при пожаре в жилом доме на Уссурийской улице. Возгорание произошло в квартире на девятом этаже.
Еще один пожар произошел в подмосковной Шатуре. Там загорелась кровля двухэтажного жилого дома. Вскоре огонь удалось локализовать. По предварительным данным, никто не пострадал.