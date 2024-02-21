В Новосибирске при странных обстоятельствах пропала 15-летняя школьница

В Новосибирске разыскивают пропавшую 15-летнюю школьницу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области.

По информации полиции, вечером 19 февраля девочка-подросток вышла из здания в Железнодорожном районе Новосибирска и ушла в неизвестном направлении. На вид пропавшей от 13 до 15 лет, рост 155 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые, прямые по плечи. Носит челку. В последний раз школьница была одета в черную вязаную шапку с помпоном, объемную черную укороченную куртку, серые брюки в клетку, коричневую кофту и высокие ботинки на платформе. С собой у нее был рюкзак черного цвета и документы.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении девушки-подростка, просят обращаться в полицию.