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Российский частный самолет попал в два инцидента за день

Частный самолет Piper попал сразу в два авиационных инцидента за день в Хабаровском крае. Об этом сообщил Telegram-канал «Авиаторщина».

Российский частный самолет попал в два инцидента за день
© Lenta.ru

20 февраля лайнер российской компании «НГК Ресурс» выполнял рейс из Хабаровска в Николаевск-на-Амуре. Во время приземления сработала сигнализация: стойки шасси оказались выпущены не полностью. Пилотам пришлось уйти на второй круг. Командир воздушного судна выявил и устранил причину неисправности, и со второй попытки Piper благополучно сел.

В тот же день вечером лайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в авиагавани Хабаровска. Уточняется, что борт выкатился на 400 метров вправо в условиях низовой метели. Пилоты доложили, что переднее шасси увязло в снегу. В результате обоих инцидентов пострадавших не было.

В самолете «Азербайджанских авиалиний» с россиянами на борту ранее произошла утечка кислорода. Экипаж не подавал сигнал бедствия и совершил посадку без происшествий.

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