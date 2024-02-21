Пенсионер после ссоры с женой устроил стрельбу по полицейским

Супруги не могли поделить хозяйство. После очередного конфликта женщина позвонила сыну и сказала, что его отец взял ружье и ведет себя агрессивно. Тот вызвал наряд полиции. Прибывшим полицейским пенсионерка рассказала, что ее муж ранее пытался за деньги совратить 13-летнюю внучку. Будучи обвиненным женой в педофилии, пенсионер забежал в сарай и заперся. Полицейские вели переговоры несколько часов, однако в какой-то момент он выстрелил в сторону силовиков, а затем свел счеты с жизнью.