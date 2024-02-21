Глыба льда рухнула на девушку в центре Москвы

В Москве глыба льда с крыши обрушилась на 17-летнюю девушку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в медицинских службах.

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Инцидент произошел на Смоленской набережной в центре столицы. Наледь с дома упала на голову проходящей мимо россиянки. В НИИ неотложной детской хирургии и травматологии рассказали, что пострадавшая получила сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

По данным источника, после обследования госпитализация девушке не понадобилась. Сейчас спецслужбы выясняют обстоятельства произошедшего.