В Карелии водитель автобуса высадил ребенка на трассе в лесу
Школьница оказалась одна на трассе у леса в Карелии, так как ее высадил водитель междугороднего автобуса. Об этом заявила мать девочки в соцсетях.
По словам матери, ее 11-летняя дочь самостоятельно добиралась 20 февраля домой в деревню Вилга и, покупая билеты на вокзале, перепутала направления.
«Кондуктор, видимо, не сразу стал проверять билеты, и только на выезде из города стало известно, что она перепутала автобусы. Вместо того, чтобы оставить ее в автобусе на весь маршрут и вернуться с ней на автовокзал, или хотя бы позвонить родителям, моего ребенка просто высадили из автобуса уже за городом», - написала женщина в группе «Подслушано Петрозаводск» в соцсети «ВКонтакте».
По ее словам, ребенок очень испугался, у нее случилась истерика.
Предприятие «Карелавтотранс» заявило в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте» о проведении служебной проверки в отношении водителя автобуса «в связи с опубликованной информацией об инциденте с высадкой ребенка».
Также проверку организовало следственное управление СК России по Республике Карелия.
«В ходе нее следствием будет дана юридическая оценка действиям работников транспортной компании, ответственных за безопасность перевозки пассажиров на общественном транспорте и соблюдение требований федерального законодательства», - говорится в заявлении в Telegram-канале ведомства.
Ранее водитель автобуса высадил девятилетнюю школьницу на оживленной дороге в Южно-Сахалинске, где не было ни остановок, ни тротуаров. Мать девочки рассказала СМИ, что на остановке «Федоровка» ее дочь осталась одна в салоне, а водитель отклонился от маршрута. Все закончилось благополучно, и замерзшую и испуганную девочку встретила ее бабушка.