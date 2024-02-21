В Карелии водитель автобуса высадил ребенка на трассе в лесу

«Кондуктор, видимо, не сразу стал проверять билеты, и только на выезде из города стало известно, что она перепутала автобусы. Вместо того, чтобы оставить ее в автобусе на весь маршрут и вернуться с ней на автовокзал, или хотя бы позвонить родителям, моего ребенка просто высадили из автобуса уже за городом», - написала женщина в группе «Подслушано Петрозаводск» в соцсети «ВКонтакте».