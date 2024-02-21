Двое мужчин изнасиловали и ограбили москвичку, угрожая ей убийством

Двое мужчин с 12 по 13 февраля, изнасиловали свою знакомую, угрожая ей убийством в квартире на улице Островитянова. Об этом «Вечерней Москве» в среду, 21 февраля, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

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— Двое мужчин, находясь в квартире жилого дома, расположенного на улице Островитянова в городе Москве, угрожая убийством, совершили изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении ранее знакомой женщины, — рассказала она.

После этого злоумышленники похитили у женщины имущество на сумму более 100 тысяч рублей и скрылись. Пострадавшая обратилась за помощью в полицию.

Вскоре обоих мужчин задержали. Возбуждено уголовное дело по статьям об изнасиловании, угрозе убийством, насильственных действиях сексуального характера и грабеже.

Ночью 20 февраля мужчина изнасиловал 24-летнюю девушку возле жилого дома на Ломоносовском проспекте. Девушка сумела отбиться от насильника и обратиться в правоохранительные органы.