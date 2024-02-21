В самолете с россиянами на борту произошла утечка кислорода

В самолете авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» с россиянами на борту произошла утечка кислорода. Об этом пишет Telegram-канал Avivaincident.

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Непредвиденная ситуация случилась с пассажирским лайнером, летевшим из Баку в Москву во вторник, 20 февраля.

«На эшелоне 360 экипаж сообщил об утечке кислорода на борту и запросил снижение до эшелона 110», — говорится в сообщении.

Отмечается, что командир воздушного судна не объявлял сигнал бедствия. В результате самолет благополучно приземлился в столичном аэропорту Домодедово. Никто из пассажиров не пострадал.